Qatar 2022, oggi Francia-Marocco. Il programma

Dopo il successo per 3-0 dell’Argentina sulla Croazia, stasera scenderanno in campo Marocco e Francia per la seconda semifinale di questa edizione della Coppa del Mondo in Qatar. Di seguito il programma.

Martedì 13 dicembre

Argentina-Croazia 3-0

Mercoledì 14 dicembre

Ore 20.00 Francia-Marocco

Sabato 17 dicembre

Ore 16.00 Croazia-perdente Francia-Marocco

Domenica 18 dicembre

Ore 16.00 Argentina-vincente Francia-Marocco

Foto: Qatar 2022 logo