Qatar 2022, l’Italia non sfonda in Irlanda (0-0) e va ai playoff: Svizzera qualificata (4-0)

L’Italia non ce la fa. In Irlanda la sfida termina 0-0 e contemporaneamente la Svizzera ha vinto 4-0 contro la Bulgaria conquistandosi il primo posto del girone e la qualificazione diretta a Qatar 2022. Agli Azzurri toccheranno i playoff. Una partita molto difficile per la Nazionale che ha trovato una delle poche chance della sfida dopo otto minuti sui piedi di Di Lorenzo: cambio di gioco di Insigne, inserimento del terzino partenopeo che tenta un pallonetto respinto però da Peacock-Farrell. Nella ripresa Mancini ha provato a ribaltare l’assetto della squadra con diversi cambi offensivi ma che non hanno inciso come si aspettava. E’ stata una partita molto sofferta per gli Azzurri e le occasioni, sopratutto nella seconda frazione di gioco, sono state poche. Nel finale Bonucci ha salvato sulla linea addirittura il possibile gol del vantaggio irlandese. L’Italia rimanda a marzo la possibilità di qualificarsi al Mondiale con i temibili playoff. I sorteggi saranno il 26 novembre.

FOTO: Twitter Azzurri