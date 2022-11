Qatar 2022, il programma delle gare di oggi

Dopo la vittoria dell’Ecuador per 2-0 sul Qatar nella gara inaugurale, oggi si aprirà il cammino di altre sei squadre in questa edizione dei Mondiali. Alle 14 scenderanno in campo Inghilterra e Iran, poi alle 17 sarà il turno di Senegal e Olanda. Infine, alle 20, sarà il turno di Stati Uniti e Galles. Di seguito il programma completo di oggi.

Lunedì 21 novembre

Ore 14.00 Inghilterra-Iran

Ore 17.00 Senegal-Olanda

Ore 20.00 Stati Uniti-Galles

Foto: Twitter FIFA World Cup