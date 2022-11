Qatar 2022, il programma delle gare di oggi

Oggi scenderanno in campo i gruppi E ed F per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo. Aprirà la domenica in Qatar la sfida delle 11 tra Giappone e Costa Rica. Alle 14 ci sarà Belgio-Marocco, mentre alle 17 è il turno di Croazia-Canada. Chiuderà alle 20 la sfida tra Spagna e Germania.

Domenica 27 novembre

Ore 11.00 Giappone-Costa Rica

Ore 14.00 Belgio-Marocco

Ore 17.00 Croazia-Canada

Ore 20.00 Spagna-Germania

Foto: Qatar 2022 Logo