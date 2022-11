Si concludono oggi anche i gironi C e D di Qatar 2022, con l’Argentina chiamata a battere la Polonia per qualificarsi agli ottavi, con la Francia che affronta la Tunisia per chiudere a punteggio pieno il girone.

Questo il programma:

ore 16: girone D

Francia-Tunisia

Australia-Danimarca

ore 20: girone C

Argentina-Polonia

Arabia-Saudita Messico

Foto: logo Qatar 2022