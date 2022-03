Qatar 2022, il 1° aprile il sorteggio dei gironi. Il comunicato della FIFA con la procedura

La FIFA ha comunicato le procedure dei sorteggi per i gironi della Coppa del Mondo del 2022 che si terranno a Doha il primo aprile alle 19 locali. Un sorteggio in cui ci saranno anche tre incognite dovute agli spareggi intercontinentali che si terranno a metà giugno fra le squadre provenienti dalle federazioni AFC, CONCACAF, CONMEBOL, e OFC e l’ultima qualificata della UEFA visto lo slittamento a giugno dei play off in cui era impegnata l’Ucraina:

Con l’avvicinarsi del traguardo più importante dell’evento di punta del calcio, le procedure per il sorteggio finale per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™ sono ora disponibili. Tifosi e squadre scopriranno le loro strade verso la possibile gloria il 1° aprile dalle 19:00 (ora locale), presso il Doha Exhibition and Convention Center, in cui 29 dei 32 partecipanti saranno noti. Questa la suddivisione nelle quattro urne:

Prima fascia: faranno parte della prima fascia il Qatar (nazionale ospitante) e le prime sette del ranking.

Seconda fascia: faranno parte della seconda fascia le squadre qualificate che occupano le posizioni dalla 8ª alla 15ª.

Terza fascia: faranno parte della terza fascia le squadre dalla 16ª posizione alla 23ª.

Quarta fascia: faranno parte della quarta fascia le squadre dalla 24ª alla 28ª, più le restanti tre che saranno decretate dagli spareggi internazionali.

Gli spareggi intercontinentali si disputeranno dal 13 al 14 giugno in Qatar, con la rappresentativa dell’AFC di fronte alla rappresentativa della CONMEBOL e la rappresentativa del CONCACAF che affronterà la rappresentativa dell’OFC, secondo il sorteggio del 26 novembre 2021 . La squadra finale che si qualificherà agli spareggi UEFA sarà determinata anche nella finestra internazionale di maggio-giugno, secondo la decisione presa l’8 marzo dall’Ufficio di presidenza del Comitato Organizzatore FIFA .

Il sorteggio inizierà con l’urna 1 e terminerà con l’urna 4. Ogni urna verrà completamente svuotata prima di passare a quella successiva. Come da procedura standard di sorteggio, verrà estratta una palla da una buca di squadra, seguita da una palla da una delle urne a gironi, determinando così la posizione in cui la squadra giocherà. Le squadre della stessa confederazione saranno tenute separate in ciascuno degli otto gironi ad eccezione della UEFA, che è rappresentata da 13 squadre. Cinque degli otto gironi avranno quindi due squadre europee.

Foto: Twitter FIFA