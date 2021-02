Qatar 2022, gli organizzatori: “Mondiali aperti al pubblico al 100%”

Gli organizzatori dei Mondiali di calcio in Qatar del 2022, con una nota hanno tenuto a precisare che la Coppa del Mondo di calcio del 2022 in Qatar si svolgerà con gli stadi aperti al 100% della loro capacità, nonostante le incertezze dovute al decorso della pandemia da Covid-19.

Questa la nota pubblicata: “Il Qatar ha iniziato a ospitare le partite della Champions League asiatica senza sostenitori – ha detto Yasser al-Jamal, presidente dell’ufficio operativo del Comitato responsabile dell’ organizzazione del Mondiale 2022 – “A dicembre la capacità è stata aumentata al 30%, una percentuale mantenuta per la Coppa del Mondo per club e speriamo di arrivare alla Coppa del Mondo 2022 quindi con una capienza del 100%”. Il Qatar sta ospitando la Coppa del mondo per club nonostante si registri un aumento dei casi di infezione e dei ricoveri ospedalieri. “C’è fiducia nelle misure prese negli stadi e nella rete metropolitana e negli ingressi e le uscite degli stadi per preservare la sicurezza di tutti – ha comunque assicurato Jamal – Abbiamo messo in atto diverse misure precauzionali per garantire che la capacità del 30% sia adeguata”.

Foto: FIFA