Qatar 2022, ecco lo “Stadium 974”: è rimovibile e costruito con container

Debutta al Mondiale lo “Stadium 974”, con la gara tra Messico e Polonia. Uno stadio particolarissimo, chiamato così, 974, perchè è il numero 974 del prefisso telefonico del Qatar. Tale numero è anche il nome dato al primo stadio temporaneo nella storia dei mondiali di calcio. Anche perchè sono il numero dei container utilizzati per la sua costruzione. Lo stadio è un gioiellino di architettura e si trova nella zona portuale di Doha. Verrà completamente smantellato alla fine della competizione per poter essere riutilizzato in altri eventi. Il progetto è stato realizzato dallo studio Fenwick Iribarren Architects in omaggio alla tradizione navigatrice e commerciale del Qatar. Ha ottenuto le 5 stelle dal Global Sustainability Assessment System (GSAS) sia per la progettazione che per la costruzione.

Lo Stadium 974 è uno stadio temporaneo e riciclabile. All’esterno presenta una cornice colorata di containers ben in vista impilati uno sopra all’altro geometricamente. Al suo interno una capienza massima di 40 mila spettatori. Anche gli spogliatoi e locali di servizio sono containers completamente ripuliti e ammodernizzati con il massimo degli optionals. Uno stadio nel complesso perfettamente riciclabile da essere costruito in una posizione diversa.

Si parla che verrà poi installato a Montevideo, in Uruguay, un Paese che vorrebbe organizzare il Mondiale del 2030, nel Centenario del primo Mondiale di calcio, giocato proprio in Uruguay.

Foto: twitter FIFA