Qatar 2022, anche Stati Uniti e Messico qualificate. Definito il primo spareggio intercontinentale

Il successo per due reti a zero che la Costa Rica ha ottenuto nella notte contro gli Stati Uniti non è servito alla Nazionale per strappare l’accesso diretto al Mondiale: pur avendo raggiunto al terzo posto gli americani, infatti, gli uomini allenati dal colombiano Luis Suárez restano dietro in virtù della classifica avulsa. Questo li condannerà a disputare uno spareggio intercontinentale contro la Nuova Zelanda, che ieri ha vinto le qualificazioni oceaniche superando in finale le Isole Salomone (l’altro sarà fra Perù ed una tra Australia ed Emirati Arabi Uniti).

Insieme agli Stati Uniti, guadagna l’accesso per il Mondiale anche il Messico, secondo in classifica dietro il Canada grazie al due a zero rifilato ad El Salvador.

Foto: Twitter FIFA World Cup