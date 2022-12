Qatar 2022, alla Croazia il terzo posto. Battuto il Marocco 2-1 nella “finalina”

La Croazia chiude il suo Mondiale al terzo posto, dopo il successo per 2-1 nella finalina contro il Marocco. Gara bella, divertente, in particolare nel primo tempo, con ribaltamenti da una parte e dall’altra.

Ad aprire la contesa, al 7′, il talento Gvardiol, in lizza per la vittoria del premio di miglior giovane del Mondiale. Colpo di testa vincente per il difensore mascherato del Lipsia, seguito dai top club europoei.

Risponde il Marocco, al 9′, con Dari, sempre di testa, segnando l’1-1.

Nel finale di primo tempo, è Orsic a riportare i croati avanti, segnando il 2-1. Nella ripresa, i ritmi calano leggermente, il Marocco ci prova, ma la Croazia spreca diverse chance per chiudere la gara.

Dopo 6′ minuti di recupero, in cui il Marocco ha sfiorato la rete del 2-2, la Croazia fa festa e rimane sul podio iridato, dopo il secondo posto del 2018, scende al terzo, ma resta tra le prime 3 del calcio mondiale.

Foto: twitter FIFA World Cup