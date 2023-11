Puyol: “Se Vinicius cambiasse atteggiamento sarebbe ancor più apprezzato. Caso Negreira? Sono tranquillo, non ci hanno favoriti”

Carles Puyol ha fatto il punto sull’attualità del Barcellona e della Liga in occasione di un torneo di beneficenza organizzato dal Sant Cugat Junior Padel Club. Queste le sue dichiarazioni sui diversi temi del calcio spagnolo:

Sul Clasico: “Non si può sempre vincere. Veniamo dalla gara con il Real, dove credo che abbiamo giocato 60 minuti molto bene e altri 30 non così bene. Loro non ti perdonano. Ci sono molti assenti e quando ci saranno tutti, la squadra migliorerà e crescerà. È una sconfitta che fa male. Abbiamo un’ottima squadra e dobbiamo essere fiduciosi. Non si possono fare valutazioni ogni 15 giorni. Il Clasico ti lascia un po’ ammaccato. Dobbiamo migliorare. Xavi e il suo staff sono consapevoli e sanno cosa vogliono”.

Sulla sorpresa Girona: “Penso che stiano facendo molto bene . Un campionato è molto lungo, se ci credono, possono arrivare in alto. Stanno lavorando molto bene da qualche anno e questo successo è il risultato di una gestione sportiva che sta facendo bene le cose e che non si è innervosita quando le cose non sono andate nel verso giusto. Sono molto contento per loro”.

Sulle critiche a Xavi: “Questo è il calcio e la pressione del Barcellona, ecco perché è un club così complicato. Bisogna vincere e farlo giocando bene. Lui conosce il club meglio di chiunque altro. Saprà come gestire il momento e saprà mettere tutti d’accordo. Veniamo dall’essere campioni della Liga e pochi se lo aspettavano. Veniamo da un periodo molto difficile per il club dal punto di vista finanziario, ma siamo competitivi”.

Sulle parole di Gündogan: “Penso che abbia espresso quello che sentiva, la sua rabbia, la frustrazione. Il Barcellona non ha giocato una buona partita. Ha detto quello che si sentiva. Non so cosa sia successo nello spogliatoio, avranno parlato e chiarito. Sono sicuro che tutti i giocatori e lo staff tecnico erano arrabbiati per la sconfitta”.

Sul caso Negreira: “È un argomento su cui non posso dire molto perché non ho alcuna conoscenza. Ma sono convinto che non abbiamo comprato arbitri, vediamo cosa dicono i tribunali. Sono molto tranquillo, non ho mai notato un trattamento di favore, anzi… Non ho mai avuto la sensazione che ci abbiano aiutato. Gli arbitri hanno un lavoro molto complicato”.

Su Vinicius: “Non ho visto la partita, ma lui è un grande giocatore. Mi piacerebbe parlare con lui e dirgli quello che sento e penso, e poi lo direi a voi. Gli parlerei come un collega calciatore. Fa la differenza e dovrebbe essere ammirato in ogni campo. In alcune cose, se cambiasse atteggiamento, otterrebbe più riconoscimenti. Tutti i giocatori dovrebbero concentrarsi sul gioco. Ci sono molte emozioni, tensioni. Lui le gestirà sempre meglio”.

Foto: Daily Mirror