Pussetto è già in Inghilterra, ora le visite con il Watford

Ignacio Pussetto si appresta a lasciare l’Udinese per iniziare la sua avventura al Watford. L’argentino, dopo quanto raccontato ieri su Sportitalia, secondo quanto riporta il Watford Observer si trova già in Inghilterra per sostenere le visite mediche di rito, ultimo passaggio prima della firma e degli annunci.

Foto: Twitter personale Pussetto