Puscas-Gudmundsson, il Genoa stende il Bari (2-1). E si prende il terzo posto

Nella grande cornice da record del San Nicola, il Genoa stende 2-1 i padroni di casa del Bari. Partono forte gli ospiti che al primo affondo passano con Puscas. Immediata la risposta dei biancorossi, ma le tante occasioni non vengono concretizzate fino al 33′, quando Cheddira trova il gol del momentaneo pareggio. Nella ripresa il Genoa accelera e segna grazie a una conclusione al volo di Gudmundsson che decide il match. Tre punti importantissimi per il Grifone che stacca il Bari in classifica e si porta al terzo posto solitario a -3 dalla Reggina e a -6 dalla capolista Frosinone.

Foto: Instagram Genoa