Punizione di Oudin, Lecce avanti 1-0 sulla Fiorentina all’intervallo. Traversa di Kaba, palo di Krstovic

Il Lecce conduce 1-0 sulla Fiorentina al Via del Mare al termine dei primi quarantacinque minuti. La prima palla gol della partita è dei padroni di casa: il cross di Gallo trova l’incornata di Kaba che si stampa sulla traversa, sulla respinta ci prova Almqvist con un colpo di testa ma Terracciano respinge. La gara si sblocca al 18′ grazie a un calcio di punizione dal limite dell’area di Remi Oudin. Non esente da colpe la barriera viola, visto che il pallone calciato dal francese è passato proprio tra Bonaventura e Sottil schierati a difesa della porta’.Al 25′ è ancora il Lecce a sfiorare il gol con Krstovic che si gira in area di rigore e lascia andare un tiro che si stampa sul palo. La Fiorentina si prova a far vedere in avanti con Faraoni e Bonaventura, ma entrambi i tentativi dei viola non trovano lo specchio della porta. L’ultima occasione della prima frazione di gioco è dei giallorossi con Blin che colpisce di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Foto: Twitter Lecce