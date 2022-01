Punizione di Cuadrado, la Juve in vantaggio 1-0 sulla Samp all’intervallo

Con una punizione di Cuadrado al 25′, (complice anche un errore di Falcone) la Juve conduce sulla Sampdoria all’intervallo della gara, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Juve in controllo, diverse occasioni per i bianconeri per chiudere la gara, gestendo in lungo e in largo il match, contro una Samp in difficoltà.

Al 27′, annullato un gol a Morata per un fuorigioco di Rabiot.

Foto: Twitter personale