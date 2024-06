Pulisic: “Vogliamo vincere la Copa America e ispirare tutti gli americani”

Durante l’intervista concessa a CBS Sports Golazo, l’esterno offensivo del Milan e della Nazionale americana, Christian Pulisic, ha così parlato in vista della Copa America: “Odio quando la gente cerca di dire che se si arriva a questo punto del girone, se si esce alla fase a gironi o si arriva ai quarti di finale. Per me è un successo. Ma si parte con la mentalità di cercare di vincere e per me faremo del nostro meglio e speriamo di inspirare tutti gli americani che ci guardano. Andremo lì per vincere e questo sarà sempre il mio obiettivo”.

Foto: Instagram Pulisic