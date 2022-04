Pulisic verso la sfida contro il Real Madrid: “Visto il precedente possiamo essere fiduciosi”

Christian Pulisic, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida contro il Real Madrid che attende il suo Chelsea: “La sconfitta del fine settimana è stata dura ma forse era quello di cui avevamo bisogno per prepararci alle partite difficili in arrivo. Siamo ancora fiduciosi; non sarà facile ma vogliamo tornare in campo il prima possibile e provare a vincere una partita importante.

Abbiamo ottenuto un buon risultato e speriamo di fare lo stesso quest’anno. È una partita a eliminazione diretta di Champions League e non sarà facile, ma visto il precedente possiamo essere fiduciosi“.

Foto: Twitter Champions League