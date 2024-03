Pulisic torna sull’episodio con Pellegrini: “Stavo giocando, non mi sono reso conto di niente”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della vittoria contro l’Empoli, l’ala del Milan, Christian Pulisic, è tornato a parlare dell’episodio con Luca Pellegrini della scorsa settimana: “Io stavo solo giocando, non mi sono reso conto di niente, ho sentito il fischio e sono stato tirato giù, e poi tutta la situazione è andata fuori controllo. Non avevo nessuna intenzione che succedesse una cosa del genere, i miei compagni lo sanno. Non ho nulla da rimproverarmi.”

Foto: Instagram Pulisic