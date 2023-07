Pulisic: “Sono qui per vincere trofei. Mi hanno voluto fortemente. Ho scelto il numero 11”

Conferenza stampa di presentazione in casa Milan per il nuovo acqusito Christan Pulisic.

Queste le sue parole: “Sono molto contento di essere qui ed essere arrivato a Milano. Si respira la storia del Club e sono onorato di fare parte di questa squadra”.

Nel 2021 il Milan tornava in Champions e tu la vincevi con il Chelsea, ci riproviamo insieme? “Assolutamente si, è un altro motivo per venire in questa squadra. Nell’ultimo anno abbiamo fatto bene e ora sono qui per aiutare la squadra a vincere i titoli. Con il Chelsea è stato un grande momento e spero di ripetermi qui”.

Perchè il Milan rispetto ad altri club? Pioli è una delle ragioni per cui hai scelto il Milan? Certo. Quando ricevi un interesse da un club così prestigioso devi pensarci. Ho parlato con Pioli e lo staff e c’era la volontà di avermi qua per la posizione che occupo in campo e per il ruolo. Sono grato per questa opportunità.

Perchè la 11? Se pensi al passato, chi vorresti emulare? Il numero 11 mi piaceva ed è una grandissima opportunità. Non intendo sostituire Ibra con quel numero ma per me è come se fosse un nuovo inizio, ho chiesto se fosse disponibile e l’ho preso. Ci sono tanti campioni come Kakà, lo stesso Ibra. Più recentemente mi sono piaciuti moltissimi giocatori”.

Pulisic-Leao, cosa ne pensi? “Il motivo per cui sono venuto qui è aiutare in attacco. Leao è incredibile, fa gol, dribbla ed è molto fisico. Non vedo l’ora di vedere quale possa essere la mia posizione ideale e come poter aiutare la squadra davanti”.

Sul Chelsea: “C’è stata qualche difficoltà negli ultimi tempi. Giroud? Qui è diventato importante e sono felice di ripartire da qui. Ho parlato con Fikayo ed è contento di avermi in squadra, avremo un ottimo rapporto in campo e fuori. Sostituto di Giroud? Sta facendo bene e ci sono giocatori forti che stanno facendo bene in quel ruolo”.

