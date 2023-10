Pulisic sbanca Genova nel finale: il Milan in testa da solo. Espulsi Maignan e Martinez

Il Milan, con un clamoroso finale, vince a Marassi, in casa del Genoa e vola a 21 punti, in vetta solitaria in classifica. Nel primo tempo vince l’equilibrio al Marassi, anche se non sono mancati i momenti di tensione, come un rigore (inesistente) richiesto dal Genoa, che è costato il giallo a Gilardino. Oppure i due gialli a Theo Hernandez (salterà la Juventus perché diffidato) e a Florenzi.

Il Milan ha avuto qualche chance in più, un tiro da fuori di Theo e qualche inserimento di Okafor, ma nulla di straordinario. Tanto ritmo ma poche occasioni da gol, è zero a zero all’intervallo.

Nella ripresa, cambia attacco Pioli, dentro Leao e Pulisic a fine primo tempo. La situazione non cambia, il Milan prova a fare la gara, il Genoa difende bene. Pioli si goioca anche la carta Giroud, rivoluzionando l’attacco iniziale. Ma il Genoa, all’84’ ha una chance enorme con Dragusin, bravissimo Maignan a parare.

Nel finale, si accende la sfida. Il Milan passa in vantaggio all’87’ con Pulisic. Proteste del Genoa per un fallo di mano dell’americano ma il VAR non rileva.

Si entra nel recupero e accade di tutto. Il Genoa ci prova, Maignan in una uscita, commette fallo su Ekuban, per lui rosso diretto e punizione dal limite per i padroni di casa. In porta, per il Milan che ha finito i cambi, va Giroud. Dal calcio di punizione dal limite, Gudmunsson colpice la traversa con una deviazione.

E’ calcio d’angolo per i liguri, sale anche il portiere Martinez in area del Milan, ma commette fallo, doppio giallo anche per lui, rosso anche per il portiere del Genoa. Salta qualsiasi schema logico della gara. Negli istanti finali, chance clamorosa ancora per i rossoblù, Giroud salva, con una uscita clamorosa, il successo rossonero uscendo a valanga e salvando la rete di Pulisic che vale i 3 punti. Un successo che consente al Milan di salire al comando solitario in classifica, dopo il pareggio dell’Inter, portandosi a +2 sui nerazzurri. In una gara folle, con 7 ammoniti e due espulsi, un finale assurdo, davvero incredibile.

