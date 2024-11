Pulisic porta in vantaggio il Milan, ma la difesa è un quiz: 1-1 all’intervallo

Il primo tempo di Slovan Bratislava-Milan, termina col risultato di 1-1.

I rossoneri iniziano la gara cercando di dominare il gioco, e si rendono pericolosi già dopo 120 secondi: Okafor da sinistra salta un paio di avversari e scarica al limite dell’area. Il pallone arriva a Chukwueze, che tenta un sinistro a giro: tiro di poco fuori alla destra di Takac. Per i primi 20 minuti, è un completo monologo rossonero, finché non giunge finalmente il primo gol. Il protagonista è Pulisic, al 21′. Difesa molto alta dei padroni di casa, ne approfitta Abraham che lancia nello spazio l’americano, che spiazza il portiere. Passano soli tre minuti, e la gara torna in equilibrio, con un errore stratosferico della retroguardia rossonera: su un calcio piazzato a proprio favore, la squadra di Fonseca subisce un contropiede clamoroso, con una completa prateria lasciata alle falcate di Barseghyan. L’armeno si invola verso la porta e fa 1-1, tutto da rifare per il Milan. In più occasioni i rossoneri danno l’impressione di latitare nella fase difensiva, e rischiano (anche allo scadere) il sorpasso degli avversari. Il secondo tempo, se la fase difensiva rimarrà di questo livello, sarà una vera incognita.

Foto: Instagram Milan