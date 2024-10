Pulisic per Musah, buona la prima per l’USA di Pochettino: 2-0 a Panama

Mauricio Pochettino ha cominciato con una vittoria la sua avventura da ct degli Stati Uniti, battendo 2-0 Panama in un’amichevole ad Austin, in Texas. Il successo degli statunitensi si è concretizzato nella ripresa, grazie alle reti di Musah, su assist del compagno del Milan Pulisic, al 4′, e di Pepi al 49′. Dopo qualche difficoltà nel primo tempo, quando Panama ha lasciato il possesso palla agli Usa senza rischiare di andare sotto, è stato Pulisic ad accendere la squadra di casa, trovando a inizio ripresa l’assist giusto per Musah, che alla quarantaduesima presenza in nazionale ha segnato la sua prima rete.