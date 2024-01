Pulisic per la quarta volta calciatore americano dell’anno

Christian Pulisic è stato votato come giocatore dell’anno dalla Federcalcio Statunitense per la quarta volta, eguagliando Landon Donovan per il maggior numero di vittorie del premio iniziato nel 1998. Pulisic ha ricevuto il 53% dei voti, seguito da Yunus Musah (21,5%) e Ricardo Pepi (12,9%). Pulisic, ala 25enne dalla Pennsylvania, alla sua prima stagione con il Milan, ha vinto anche nel 2017, ’19 e ’21. Pulisic ha segnato sei gol in nazionale nel 2023, di cui due nella semifinale vinta dalla CONCACAF Nations League contro il Messico, e ha confezionato anche tre assist. Ha segnato sei gol in Serie A nella prima metà di stagione con il Milan e uno in Champions League, il suo ottavo gol in carriera nella massima competizione europea per club.

Foto: sito ufficiale US Soccer