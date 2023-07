Christian Pulisic si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. L’ala americana ha terminato le visite mediche con il Milan, iniziate questa mattina alla Clinica La Madonnina e, in questi minuti, è arrivato al Centro Ambrosiano per ricevere l’idoneità sportiva prima di andare in sede per la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente ai rossoneri.

Foto: Instagram Pulisic