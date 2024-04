Pulisic mai così decisivo come al Milan: è la sua miglior stagione

Uno dei trascinatori del Milan si sta rivelando essere Christian Pulisic. Con la rete messa a segno ieri nel match contro il Lecce, l’attaccante statunitense è salito in doppia cifra, tagliando il traguardo del decimo gol in Serie A, il tredicesimo stagionale. Un dato che, dal punto di vista puramente realizzativo, il giocatore non ha mai raggiunto in carriera. La rete con i salentini gli ha permesso, infatti, di superare le nove marcature messe a referto in Premier League con la maglia del Chelsea nella stagione 2019/2020.

Foto: Instagram Pulisic