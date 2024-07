Pulisic: “L’obiettivo del Milan è di vincere partite e trofei. Spero di fare ancora meglio”

“È sempre difficile arrivare in un nuovo club. Non parlare la lingua, cambiare paese e conoscere una cultura e abitudini diverse può essere difficile. Ma tutto il Milan mi ha sostenuto sin dal primo momento e mi ha fatto sentire nel migliore dei modi, permettendomi di giocare il mio calcio”. Cosi’ l’attaccante del Milan Christian Pulisic nel corso della conferenza stampa negli Stati Uniti in vista dell’esordio nel Soccer Champions Tour 2024 allo Yankee Stadium contro il Manchester City. “È stato un ottimo primo anno e non vedo l’ora di fare ancora meglio nei prossimi mesi. La scorsa stagione è stata ottima per me individualmente, ma l’obiettivo è sempre quello di vincere partite e trofei. Spero, in questa stagione, di fare ancora meglio per portare questa squadra al successo”, ha aggiunto.