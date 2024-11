Pulisic-Leao-Abraham, terza vittoria consecutiva in Champions per il Milan: 3-2 in casa dello Slovan Bratislava

Il Milan trova la terza vittoria consecutiva in Champions: 3-2 in campo dello Slovan Bratislava. La prima azione da gol è degli slovacchi in ripartenza: Strelec al quarto d’ora salta anche Maignan ma è provvidenziale Pavlovic a fermare la palla prima della linea in scivolata. Chi di transizione per poco non perisce, di transizione ferisce: Abraham rompe le linee difensive dello Slovan e lancia Pulisic, che con un tiro morbido ma angolato fa 0-1. In tre minuti però ecco il pari slovacco: clamoroso buco nella difesa di Fonseca, ne approfitta Barseghyan che fa 1-1 partendo prima di centrocampo e superando Maignan con un tocco morbido. Al minuto 68 torna in vantaggio il Milan con Rafael Leao, subentrato dalla panchina a inizio secondo tempo. Buon break di Fofana, che apre la linea difensiva slovacca favorito anche dal velo di Abraham: la palla arriva al portoghese che supera l’uscita del portiere con un tocco sotto.

Uno-due letale del Milan, che trova l’1-3 al 71′ con Tammy Abraham. Erroraccio di Strelec, ex Spezia, che con un retropassaggio di fatto manda verso la porta l’inglese, abile a superare Takac. Nino Marcelli la riapre all’88’, conclusione violenta col mancino all’incrocio dei pali che non lascia scampo a Maignan.