Pulisic: “La cosa più bella al Milan? Giocare a San Siro, l’atmosfera è incredibile”

Christian Pulisic, attaccante del Milan, è attualmente con la nazionale degli Stati Uniti e, dal ritiro della squadra, ha rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa.

Sulla vittoria a Madrid: “Mi sono reso conto di aver affrontato il Real Madrid 8 volte in carriera, numero pazzesco in Champions League. L’ultima partita è stata uno sforzo incredibile della squadra, il mio connazionale Musah ha giocato un ruolo fondamentale all’interno della sfida e tutti hanno visto la sua importanza per la squadra. In generale è stato speciale andare in uno stadio come il Bernabeu e uscire vincenti”.

La parte migliora del giocare con il Milan: Direi che la mia parte preferita è giocare regolarmente a San Siro, è incredibile”, ha dichiarato Pulisic: “L’atmosfera è davvero speciale. Il campo, è un posto fantastico dove giocare. È impegnativo… come una delle squadre più grandi, è la partita più importante per loro, quindi vai in trasferta e giochi in alcuni di questi ambienti, magari il campo non è perfetto, ma i tifosi sono elettrizzanti. Può essere davvero difficile.”

Foto: Instagram Milan