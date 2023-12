Pulisic: “In questo stadio ci ho giocato, ci sarà un’atmosfera calda. Dobbiamo pensare a vincere, poi capiremo il nostro destino”

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Newcastle.

Queste le sue parole: “In questo stadio ci ho giocato. Sarà un’atmosfera calda. Partita importante per noi e per loro, dobbiamo essere pronti e non vediamo l’ora di preparare una partita del genere”.

Sulla qualificazione: “Dobbiamo concentrarci sul vincere la gara e abbiamo il controllo solo su quell’aspetto. Sapremo la nostra sorte nel girone solo alla fine, ma noi facciamo la nostra partita, sperando di fare bene e poi vedremo quel che succede”.

Sulla prima annata in rossonero: “Mi sento molto bene. La mia prima stagione sta andando bene, con degli alti e bassi ma mi sto divertendo molto e mi sento pronto per questa partita”.

Foto: youtube Milan