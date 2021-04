Pulisic: “Il Real Madrid ha storia ed esperienza, ma noi dobbiamo avere fiducia”

Vigilia di semifinali di Champions League. Domani, ad aprire la serie, la sfida tra Real Madrid e Chelsea. Nella conferenza stampa della vigilia, insieme a Thomas Tuchel, è comparso Christian Pulisic.

Queste le sue parole: “Bisogna essere fiduciosi, affrontiamo una squadra di grande esperienza e sarà difficile imporsi. Ho aspettato a lungo questa partita: non capita spesso di giocare una semifinale di Champions e dobbiamo goderci questo momento. Loro hanno grande esperienza in questa competizione, hanno storia e la rispettiamo, ma dobbiamo credere nelle nostre possibilità. Dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni, sarà bello concentrarsi solo sul calcio. Hazard? È stato un giocatore incredibile nel Chelsea. Il paragone con lui mi onora ma io non lo faccio mai”.

Foto: Twitetr Champions