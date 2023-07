Pulisic: “Il Milan è un grande club, ha blasone in tutto il mondo. Posso giocare in diversi ruoli”

Conferenza stampa di presentazione di Christian Pulisic. Queste altre dichiarazioni dello statunitense appena acquistato dal Milan: “Il motivo principale che mi ha spinto a venire qui è quello di poter ripartire e raggiungere il livello massimo. Nelle ultime stagioni al Chelsea non ho potuto esprimermi al meglio, ma adesso ho voltato pagina e voglio tornare ai miei livelli”.

Come è visto il Milan negli USA? “Esattamente come nel resto del mondo. Ho sempre visto tanti fan del Milan negli USA e in giro per il mondo. E’ ritenuto un grande club. Fin da bambino ho visto tante maglie del Milan negli stadi. Il Milan gode di tantissimo supporto”.

Ti trovi meglio esterno destro o trequartista? “Ho giocato in entrambe le posizioni. Posso giocare in diverse posizioni, non è un problema. Il mio obiettivo è iniziare a lavorare e trovare la posizione giusta in questa squadra per capire come contribuire al massimo”.

Hai già pensato a cosa regalarti nel giorno del tuo 25esimo compleanno, dato che è vicino al derby? “Non sapevo che coincidessero, ora che lo so ovviamente il miglior regalo sarebbe fare un gol”.

Sui primi contatti: “Penso risalissero a quando lavoravo con la Nazionale. Quando ho sentito la notizia volevo dire subito si, ma c’è stato bisogno di un po’ di confronto. Sono passati pochi giorni e sembrava tutto delineato e infatti ora sono qui e sono felice”.

Foto: youtube Milan