Pulisic: “Ieri la mia prima tripletta e avevo dimenticato il pallone. Con Lampard ci divertiamo”

Christian Pulisic, esterno offensivo del Chelsea, ieri ha siglato la sua prima tripletta in carriera contro il Burnley e ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ieri ho siglato la mia prima tripletta professionale e avevo dimenticato il pallone della gara, per fortuna i miei compagni di squadra mi hanno ricordato e me lo sono portato a casa! Voglio giocare sempre, aiutare la squadra e avere un grande impatto in Premier. Non pensavo che sarebbe stato semplicissimo, ma sono stato in panchina un paio di volte nelle ultime settimane ed è stato bello giocare tornare al gol. Ci sono ragazzi giovani in questa squadra, ma ce ne dimentichiamo quando scendiamo in campo. Con Lampard ci divertiamo e giochiamo a calcio”.

Foto: Chelsea Twitter