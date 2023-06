Pulisic: “Ho bisogno di un club che mi faccia giocare e che mi dia fiducia”

Chistian Pulisic esterno offensivo del Chelsea, ha parlato del suo futuro, confermando le voci di addio ai Blues.

Queste le sue dichiarazioni a “ESPN”: “In questo momento ho assolutamente bisogno di capire cos’è meglio per il prosieguo della mia carriera. Sento il bisogno di andare in un club che mi permetta di giocare, che mi dia fiducia e che mi faccia sentire bene. Voglio ritrovare quel tipo di gioia.”

Come raccontato, L’Equipe riporta come il Lione sarebbe pronto a superare la concorrenza – tra le altre anche del Milan – per portare in Francia il talento americano alla corte di Laurent Blanc.

Foto: twitter Champions