Pulisic-Giroud, il Milan conduce 2-0 sul Lecce all’intervallo. Espulso Krstovic

Il Milan conduce 2-0 all’intervallo sul Lecce al termine dei primi quarantacinque minuti a San Siro. La gara si sblocca dopo appena 7′: Chukwueze entra in area da destra e dà il pallone al limite a Pulisic, che se lo porta sul sinistro e lo scarica alle spalle di Falcone. Il Milan continua a spingere e al 20′ arriva anche il gol del raddoppio firmato da Olivier Giroud: tutto nasce da un calcio d’angolo ottimamente battuto da Adli, una parabola tesa su cui irrompe il centravanti francese che di testa angola il pallone e batte ancora una volta il portiere giallorosso. Al 29′ trema San Siro: cross dalla trequarti, Gonzalez di testa supera Maignan e prende la traversa piena. Al 45′, però. il Lecce rimane in dieci uomini per il rosso diretto mostrato da Massimi a Krstovic per gioco pericoloso su Chukwueze.

Foto: Instagram Milan