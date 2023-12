Pulisic esulta dopo la vittoria sul Sassuolo: “Così si finisce il 2023!”

Christian Pulisic è l’uomo copertina di Milan-Sassuolo. L’attaccante americano ha ancora una volta trovato il gol, regalando altri tre punti ai rossoneri con un sigillo decisivo, che determina l’1-0 finale. Dopo la prima parte di stagione, si può ormai dire con certezza che Pulisic sia entrato bene nel gruppo del Milan, risultando il nuovo acquisto migliore per numeri e giocate mostrate. Per chiudere in bellezza la giornata, l’ex Chelsea ieri sera ha pubblicato un post su Instagram per celebrare la vittoria del Diavolo e il terzo posto blindato: “Così si finisce il 2023!”, la trionfante didascalia di Pulisic.

Foto: Instagram Pulisic