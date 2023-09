Chrisian Pulisic, nuova stella del Milan, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale americana.

Queste le sue parole: “Il Milan? Per me è una cosa bella, una bella ripartenza. Sicuramente è stato il momento giusto per trasferirmi in rossonero, mi sto divertendo a giocare. Ora devo solo continuare e sono molto entusiasta per il futuro al Milan”.

Foto: Youtube Milan