Appena tornato dall’avventura in Qatar con la Nazionale statunitense, Christian Pulisic ha così parlato ai microfoni del Daily Mail del suo futuro: “Sono pronto a finire la stagione, ma nel calcio non si sa mai, le cose cambiano e tutto può succedere. Per il momento sono contento di lavorare per il Chelsea, ma vedremo”.

Foto: Twitter UCL