Pulisic: “Dobbiamo essere più cinici. Avremmo potuto avere 6 punti. Ma sono fiducioso per la qualificazione agli ottavi”

La stella degli Stati Uniti e del Chelsea, Christian Pulisic, ha commentato a Fox Sports lo 0-0 contro l‘Inghilterra.

Queste le sue parole: “Arrivando da un pareggio contro l’Inghilterra si può pensare che sia un buon risultato ma penso che potevamo anche vincere la partita. Dobbiamo essere più cinici e continuare ad essere più aggressivi nel creare più occasioni e questo porta a fare più gol. Avremmo potuto avere 6 punti, anche meritando, ma abbiamo segnato solo un gol in due partite. Qualificazione agli ottavi? Si tratta solo di vincere la partita contro l’Iran, quindi dobbiamo scendere in campo molto aggressivi e vincere per passare il turno. Sono molto fiducioso che ce la faremo”.

Foto: twitter Champions