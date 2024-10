Pulisic direttamente da calcio d’angolo. Il Milan conduce sul Brugge all’intervallo ed è in superiorità numerica (rosso a Onyedika)

Il Milan conduce al 45′ sul Brugge grazie a un gol di Pulisic direttamente da calcio d’angolo. Gara complicata per i rossoneri, risoltasi in pochi minuti verso la fine del primo tempo.

Parte bene il Milan che ci prova con un colpo di testa di Gabbia che però non crea problemi a Mignolet. Il Brugge non sta a guardare, lascia il gioco al Milan ma quando riparte in velocità è pericoloso, ma il Milan regge l’urto anche con fortuna. Maignan para due volte e i belgi colpiscono una traversa con Ordonez. Al 27′ la grande chance per i rossoneri ce l’ha Pulisic. Grande azione di Leao che serve lo statunitense che calcia a botta sicura ma Mignolet stavolta si supera e salva i belgi.

Il Milan cresce. Al 34′ calcio d’angolo per i rossoneri. Direttamente da calcio d’angolo, Christian Pulisic segna. L’americano batte a rientrare e sfrutta il velo di Gabbia che manda fuori giri Mignolet. Settimo gol stagionale per il rossonero.

La gara cambia all’improvviso. Al 36′ fallaccio di Onyedika che con un pestone va sul piede di Reijnders. Dopo un lungo intervento al VAR arriva la decisione del rosso per il giocatore del Brugge. Milan in vantaggio e con un uomo in più alla fine del primo tempo.

Foto: sito Milan