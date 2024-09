Pulisic: “Derby? Dobbiamo essere pronti a dare tutto, serve una svolta”

L’esterno offensivo del Milan Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ko per 1-3 in Champions League a San Siro contro il Liverpool: “Un altro brutto risultato, dobbiamo migliorare e vincere delle partite. Senza energia? In certi momenti l’abbiamo avuta, ma in certi momenti non siamo riusciti a mantenere slancio nella metà campo avversaria e loro ci hanno reso la partita difficile”.

Sull’avvio di stagione: “Inizio difficile, non siamo contenti e dobbiamo migliorare”. E sul derby: “Grande partita. Dobbiamo essere pronti a dare tutto perché dobbiamo dare una svolta”.

Foto: Instagram Milan