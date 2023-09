Pulisic: “Con i milanisti amore a prima vista. Sogno un gol nel derby”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic ha raccontato i primi mesi della sua nuova esperienza in rossonero, soffermandosi sul suo arrivo e commentando anche le sue sensazioni in vista del derby con l’Inter. Ecco le sue parole:

“Con i milanisti è stato amore a prima vista anche per me, soprattutto quando ho visto i tifosi. Non avevo mai trovato una passione come questa. Due momenti di questi due mesi? La prima partita, a Bologna. E’ stato una gran serata. E il riscaldamento della prima partita a San Siro, mentre camminavo alzavo la testa e vedevo tutti quei tifosi. Bellissimo. Ho giocato in alcuni dei migliori stadi al mondo, ma San Siro è uno dei più impressionanti: ricordo la sua atmosfera arrivando allo stadio da avversario con il Chelsea. Il derby è l’occasione perfetta per scoprire se siamo più forti dell’Inter. I nerazzurri sono forti ed è difficile giocarci contro: se devo scegliere una qualità dico che sanno difendere molto bene con un blocco basso, avendo capacità di segnare poi in contropiede. Loftus-Cheek lo conosco bene, è fortissimo. Reijnders ha grande abilità con la palla. Il mio sogno per il derby? Fare gol, come per ogni attaccante. Oppure dare un assist virgola che è sempre bello. Ho voglia di giocare il derby e la Champions, non vedo l’ora. Scudetto? Siamo fiduciosi, abbiamo giocatori forti con un grande mix di talento. Cardinale? Ho avuto solo una conversazione con lui, mi ha detto che era entusiasta del mio arrivo. La cultura qui è molto diversa rispetto a Londra, in alcune cose in Italia il ritmo è più lento. Gli italiani non parlano così bene inglese ma sono gentilissimi, mi aiutano sempre. Sono una persona introversa, non certo la più espansiva del mondo: mi piace stare per conto mio e rilassarmi, ma sono iper competitivo. Kalulu il più silenzioso, Leao per andare in vacanza“.

Foto: Twitter milan