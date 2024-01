Pulisic: “Al Milan mi diverto tanto. Scudetto? Manca ancora mezza stagione”

L’esterno d’attacco del Milan Christian Pulisic ha rilasciato una lunga intervista alla testata statunitense The Athletic: “Il Milan è stata una grandissima opportunità, mi diverto molto qui. Sto imparando tanto, soprattutto giocando sulla fascia destra. Provo a cercare i momenti giusti per entrare dentro al campo. Sono migliorato anche con il mio piede debole e nel trovare le soluzioni giuste, i momenti giusti per ripiegare in difesa. Sono migliorato molto dal punto di vista tattico”. Sulla lotta Scudetto: “Continueremo a spingere e a fare del nostro meglio. Abbiamo ancora molto da giocare. Siamo ancora in Europa League. Ci sono ancora molte partite in campionato in questa stagione, quindi non siamo affatto scoraggiati da quello che sta succedendo. Mi sembra ingiusto dire che siamo già fuori dalla lotta Scudetto”.

Foto: Twitter Ac Milan