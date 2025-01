Pulisic: “Abbiamo una grande opportunità di qualificarci agli ottavi. Cosa manca al Milan? Non lo so”

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Zagabria.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto bene in Champions, non so perché… Abbiamo una grande opportunità domani: dobbiamo passare il turno e qualificarci agli ottavi”.

Cosa manca al Milan? “Difficile da dire. Nelle ultime partite abbiamo mostrato uno spirito di squadra, sempre alla fine delle partite. Non so ciò che manca”

Foto: Instagram Milan