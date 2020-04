Pulgar: “Sarò leader. Con qualche innesto lotteremo per l’Europa”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista cileno della Fiorentina, Erik Pulgar, ha raccontato i suoi piani per il futuro: “Per diventare leader occorre un periodo di ambientamento. A Firenze è stata creata una squadra nuova, ma presto vedrete il vero Pulgar, anche in maglia viola. Mihajlovic? E’ un grande allenatore ed è sempre competitivo. E’ un guerriero e lo ha dimostrato anche fuori dal campo. Ha un coraggio fuori dal comune. Commisso? Ha un attaccamento alla squadra unico, per noi è come un padre. Non manca tantissimo per lottare in chiave europea. La squadra è già forte. Con qualche piccolo innesto potremo toglierci diverse soddisfazioni.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AC Fiorentina