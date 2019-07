Pulgar: “E’ il momento di lottare per altri obiettivi”

Intervistato da La Tercera, Erick Pulgar ha parlato del suo futuro, dichiarando l’intenzione di cambiare aria: “Sono al Bologna da quattro anni, è una città bellissima ma per me è arrivato il momento di fare un passo in avanti nella mia carriera per poter lottare per altri obiettivi. Con la Copa America mi sono fatto conoscere difendendo i colori del mio paese ma con l’obiettivo di fare qualcosa anche per me: per puntare in alto nel calcio”.

Foto Instagram Personale