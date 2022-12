Pulcinelli va oltre Bucchi: “Brutto Ascoli, non abbiamo onorato il nostro pubblico”

Massimo Pulcinelli, patron dell’Ascoli, ha cancellato gli alibi del suo allenatore Bucchi che aveva parlato di sconfitta immeritata e di Reggina che mai aveva tirato in porta. “La prestazione è stata sotto tono, troppi errori, sicuramente non abbiamo onorato il nostro pubblico come meritava visto il record di presenze”. Adesso anche Bucchi si renderà conto di aver commentato una partita che ha visto soltanto lui…

foto: sito ufficiale Maceratese