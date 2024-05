Pulcinelli: “Ora iniziano le denunce”

Come riportato sul suo profilo Instagram, il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli è stato aggredito dai suoi stessi tifosi nel dopogara al Renzo Barbera contro il Palermo. Attimi di tensione all’aeroporto di Palermo, i sostenitori della squadra bianconera hanno incontrato i vertici della Società che si apprestavano a prendere il volo di ritorno. I tifosi hanno avuto un acceso confronto con il Patron Pulcinelli, il presidente Neri e il fidato collaboratore De Santis. Qualche parola di troppo ha provocato la reazione verbale dei dirigenti, poi gli stessi sono stati oggetti di insulti e spintoni. Pulcinelli poi, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Questo episodio allargherà di certo la già presente crepa tra i tifosi dell’Ascoli e la dirigenza. Tramite una storia sul suo profilo Instagram, Pulcinelli ricalca il brutto accaduto: “Ora iniziano le denunce”.

Altra gatta da pelare per l’Ascoli, la retrocessione in Lega Pro è sempre più vicina. Nel prossimo turno, affronteranno il Pisa tra le proprie mura. Se c’è una chance per rimanere in Serie B, il tecnico Massimo Carrera avrà un solo risultato a disposizione.

Foto: pulcinelli ascoli il martino