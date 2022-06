Pulcinelli libera via social Sottil per l’Udinese

Andrea Sottil è sempre più vicino alla panchina dell’Udinese. Nelle ultime ore c’è stata la conferma social del presidente dell’Ascoli Massimo Pulcinelli, che con un post ironico e polemico ha deciso di non continuare con il tecnico reduce da una buonissima stagione: “Lasciate andare chi non ha voglia di restare capirete che, di una presenza assente, è meglio liberarsene che elemosinarne le attenzioni” . Ora Sottil può coronare il suo sogno quello di andare in serie A e di allenare il club friulano.

Foto: Twitter Pulcinelli