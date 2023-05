Pulcinelli: “Breda? Non ci siamo ancora confrontati. C’è amarezza per i mancati playoff”

Il presidente dell’Ascoli al Corriere Adriatico ha parlato così del futuro di Breda e della mancata qualificazione ai playoff: “C’è abbastanza amarezza poiché ai punti avremmo meritato più noi che loro, oggi dico… pensiamo alla prossima stagione. Possiamo comunque affermare che gli ultimi due anni hanno regalato si qualche amarezza, ma anche soddisfazioni, come sempre capita nel mondo del calcio. Ci abbiamo messo tutta l’energia possibile e anche di più. Ci vedremo in settimana con il ds e lo staff dirigente per definire i punti principali del prossimo anno. Breda? Ancora non ci siamo confrontati, comunque credo di sì, ci incontreremo entro fine settimana insieme al ds”.

Foto: pulcinelli ascoli il martino