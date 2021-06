Pukki (Finlandia): “Tornare a giocare non è stato facile. Abbiamo rispettato le scelte della Danimarca”

L’attaccante numero 10 della Finlandia, Teemu Pukki ha espresso le proprie sensazioni dopo la vittoria per 1-0 contro la Danimarca, gara ovviamente segnata dal malore di Christian Eriksen.

Queste le sue parole: “Devo ammettere che è stata sicuramente una delle partite più difficili della mia carriera. Speriamo che adesso tutto vada nella direzione giusta per Christian. Abbiamo deciso di seguire quello che avrebbe scelto la Danimarca ed eravamo pronti a continuare, ma avremmo accettato qualunque fosse stata la loro scelta. Sicuramente non è stato facile tornare in campo, ma quando abbiamo saputo che tutto sembrava stesse andando bene siamo tornati a concentrarci sulla partita. Alla fine siamo contenti per la vittoria. L’atmosfera dopo la partita non è sicuramente celebrativa come avviene di solito, ma abbiamo ottenuto tre punti importanti”.

Foto: Twitetr fed. Finalndia